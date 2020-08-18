«Ночлежка» собирает питьевую воды для бездомных в Петербурге

Благотворительная организация «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, запустила акцию по сбору питьевой воды. Как отметили организаторы сбора, у людей, не имеющих своего крова, не всегда есть возможность найти чистую питьевую воду.

Это приводит к тому, что многие утоляют жажду водой из городских водоемов. Кроме того, бездомные не могут помыться и постирать вещи, поскольку в городе почти нет туалетов и душевых пунктов, в которые можно попасть бесплатно.

Всех неравнодушных петербуржцев просят приносить воду в приют на Боровой улице, д. 112б. «Ночлежка» принимает негазированную воду в бутылках объемом 0,5-0,6 литров. Такую тару удобно раздавать, а бездомные могут легко использовать ее повторно.

Сбор питьевой воды пройдет с 17 по 23 августа. Воду можно принести в приют с 9.00 до 22.00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге готовят пятилетний план профилактики бездомности.