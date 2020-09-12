В субботу в Петербурге будет дождливо и ветрено

Выходные в Северной столице начнутся с дождя и похолодания. Горожанам стоит утеплиться перед выходом на улицу, а также взять зонт.

Так, в субботу, 12 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь.

Как сообщили в пресс-службе Гидрометцентра, температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, в дневное время потеплеет до +16 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный, однако в прибрежных районах местами ожидаются порывы до сильного.

Атмосферное давление ночью повысится, а днем слабо понизится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в субботу нет отмененных и задержанных рейсов. Все воздушные судна вылетят согласно расписанию.