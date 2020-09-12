В субботу утром пробки в Петербурге оценили в 1 балл

В субботу утром пробки в Петербурге оценили в 1 балл
Яндекс-карты. Фото: yandex.ru

Сегодня утром в Северной столице горожане отдыхают после рабочей недели, в городе почти нет заторов.

Так, в субботу, 12 сентября, сервис «Яндекс.Карты» оценил пробки в Северной столице в 1 балл. В выходной мало кто решил проснуться рано.

Основные затруднения движения наблюдаются в Центральной части города. Пробки наблюдаются на Садовой улице, у Витебского вокзала, на Набережной Обводного канала, на Большом проспекте Петроградской стороны, на Тучковом мосту, а также на Большой Конюшенной улице.

Небольшой затор образовался на проспекте Испытателей на перекрестке с проспектом Сизова. Также автомобилистам придется постоять на Бухарестской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу в Петербурге будет дождливо и ветрено. Температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, в дневное время потеплеет до +16 градусов.

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