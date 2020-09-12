В микрорайоне Славянка откроется новый торгово-досуговый центр

В Пушкинском районе Петербурга появится новый досуговый центр, который станет локальным местом «притяжения». В нем откроют продовольственные и детские магазины, а также фитнес-клуб.

Торговый центр появится в микрорайоне Славянка. В проект инвестировали 2 млрд рублей.

Как сообщил РБК, по мнению экспертов, в этом районе города наблюдается дефицит торговых центров и досуговых мест, поэтому оно может стать локальным местом встречи местных жителей.

На территории также предусмотрена автостоянка на 650 автомест. Открывать Green Park собираются первого декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в доходном доме на Гороховой откроется гостиница. Теперь в Адмиралтейском районе историческое здание смогут использовать для актуальных нужд.