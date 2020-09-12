В Петербург 12 сентября «посланник Атлантики» принесет дожди и ветер

В Петербург 12 сентября &#171;посланник Атлантики&#187; принесет дожди и ветер
Горожан ожидают дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Северную столицу продолжают беспокоить ненастные циклоны, на этот раз таковым стал «посланник Атлантики, приближающийся с северо-запада». Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в субботу, 12 сентября, горожан ожидает облачная погода с небольшими осадками и порывистым ветром. Атмосферное давление будет находиться близко к норме.

Специалист отметил на своей странице в Facebook, что в дневное время столбик термометра поднимется до 14-16 градусов тепла. Ветер примет юго-западное направление и подует со скоростью в 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирус. За минувшие сутки в городе успели обследовать 23 тыс. 796 человек.

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