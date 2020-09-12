Вторая смена в школах помогает детям-«совам» раскрыть свой потенциал

Введение в петербургских школах второй смены может помочь выявить гениальность у детей, которые любят подольше поспать.

Существует немало подтверждений тому, что среди любителей поспать до обеда много людей, не обделенных талантом. В качестве примеров можно привести британского премьер-министра Уинстона Черчиля, писателя-модерниста Джеймса Джойса, модного дизайнера Карла Лагерфельда, одного из основателей и гендиректора Genius Тома Лехмана, музыканта Фаррела Уильямса и многих других. Связь режима сна с особыми талантами у человека давно доказана экспертами.

Так, ученые из университета города Льеж выяснили, что совы, несмотря на долгий сон, гораздо дольше сохраняют голову «чистой» и более работоспособны, чем жаворонки. Кроме того, любители долгого сна чаще идут на риск — среди них много изобретателей и инноваторов.

Психологами установлено, что креативные идеи чаще всего приходят ближе к ночи, когда совы еще бодры, но вот жаворонков уже клонит в сон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог Галина Гусева рассказала Gazeta.SPb.ru, как помочь ребенку адаптироваться ко второй смене в школе.