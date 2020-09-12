В Италии расследуется таинственная гибель российской модели Playboy

В Италии расследуется таинственная гибель российской модели Playboy
Погибшая в Италии модель Галина Федорова. Фото: instagram.com/galinamodel

Модель из России Галину Федорову, погибшую в районе острова Сардиния, подозревают в шпионаже за объектом НАТО.

Все произошло неподалеку от итальянского населенного пункта Изола Росса в субботу утром, 12 сентября. 35-летняя модель утонула во время фотосессии на надувной лодке, вместе с ней был ее друг. Пара решила искупаться в море, но обратно в лодку они забраться не смогли — ее откинуло течением к скалам. Береговая охрана успела спасти фотографа, но женщину достали из воды уже мертвой.

Как сообщает Sun, ссылаясь на итальянскую полицию, трагедия произошла рядом с полигоном НАТО. Сейчас правоохранители занимаются расследованием версии, согласно которой съемка была прикрытием для шпионажа.

На борту лодки были найден фотоаппараты, телефоны, а также дрон, на записи с которого был виден полигон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при крушении легкого самолета в Подмосковье погибли двое.

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