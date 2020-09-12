При крушении легкого самолета в Подмосковье погибли двое

На месте крушения легкомоторного самолета в Подмосковье обнаружили тела двух погибших. Трагедия произошла в Щелково.

Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на источник в МЧС. Уточняется, что погибли пилот и пассажир.

К выяснению обстоятельств трагедии подключились следователи. Организована доследственная проверка, а на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В подмосковном Щелково разбился легкомоторный самолет SportStar. Он упал в песчаный карьер, заполненный водой. Там и обнаружили обломки конструкций.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Тамбовской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате погиб пилот. О других пострадавших не сообщается. Проверку начала транспортная прокуратура.