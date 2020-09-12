В Тамбовской области в результате крушения самолета погиб пилот

В результате инцидента никто не пострадал.

В Тамбовской области 11 сентября в 19:28 произошло крушение легкомоторного самолета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы региона.

В результате инцидента погиб пилот, о других пострадавших ничего не сообщается. По предварительным данным, самолет упал из-за того, что задел провода. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, спасатели и другие спецслужбы.

Транспортная прокуратура уже проводит проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что произошло крушение самолета в Южном Судане: погибло не менее 17 человек. Один из свидетелей происшествия рассказал журналистам «Синьхуа», что видел, как выживший кричал от боли. Его спасли и доставили в больницу.