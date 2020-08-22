Крушение самолета в Южном Судане: погибло не менее 17 человек

Один человек выжил при крушении самолета. Фото: pixabay,com

Один человек выжил при крушении самолета. Фото: pixabay,com

В центральной Африке произошло крушение грузового самолета, на борту которого было около 20 человек. Не менее 17 погибли, один точно выжил.

Все произошло в субботу, 22 августа, в Джубе (Южный Судан). Очевидцы трагедии насчитали минимум 17 жертв, двое из них — члены экипажа. Сообщается, что одному человеку удалось выжить, сейчас он в больнице.

Один из свидетелей происшествия рассказал журналистам «Синьхуа», что видел, как выживший кричал от боли. Его спасли и доставили в больницу.

На месте происшествия работают экстренные службы. По данным Nyamilepedia, самолет авиакомпании South West Airlines разбился в сильно заболоченной местности, что осложняет работу пожарных.

Остальные обстоятельства и причины крушения воздушного судна уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при крушении поезда в Шотландии погибли три человека.