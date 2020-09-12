Решетова будет жить в квартире Тимати после развода

Брак Тимати и Анастасии Решетовой не был официально зарегистрирован, что пошло девушке на руку, поскольку ей не придется испытать на себе проблемы, возникающие при разделе имущества.

Но к счастью, как пишет «Комсомольская правда», Тимати решил обеспечить их общего девятимесячного сына Ратмира всем самым лучшим — Решетова останется жить с сыном в трехэтажной квартире в высотке на Шаболовской в столице. Да и скандала при расставании у пары не было — во всяком случае, публика о подобном не знает.

Напротив, Решетова написала в своем Instagram-аккаунте, что они останутся друзьями и постараются превратить свои отношения в «идеальный родительский тандем». Вместе с тем, Анастасия пообещала бывшему возлюбленному, что воспитает сына в любви к отцу.

Также стоит отметить, что 24-летняя Решетова и сама может обеспечить себя с ребенком. Она рассказывала, что ее бизнес приносит ей до трех миллионов рублей дохода в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати и Решетова объявили о расставании.