Названы шесть сценариев для Германии для отказа от «Северного потока»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

У Германии есть шесть вариантов оказаться от газопровода «Северный поток – 2». Их назвало издание Politico.

Так, предполагается, что Берлин надавит на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда. Они смогут отозвать разрешение на строительство. В этом случае Германия рискует 9,5 млрд евро, которые могут потребовать в качестве компенсации.

Еще один способ – ждать, пока неправительственные организации в судах добиваются отмены строительства.

Немецкая сторона также может ограничить импорт газа из России.

Остальные три варианта предполагает, что Берлин «даст дорогу» в этом вопросе США или настоит на санкциях ЕС. Начало работы газопровода также может быть отложено из-за сложностей с получением лицензии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Германия раскритиковала США за давление на «Северный поток – 2».