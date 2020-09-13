Названы шесть сценариев для Германии для отказа от «Северного потока»

У Германии есть шесть вариантов оказаться от газопровода «Северный поток – 2». Их назвало издание Politico.
Так, предполагается, что Берлин надавит на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда. Они смогут отозвать разрешение на строительство. В этом случае Германия рискует 9,5 млрд евро, которые могут потребовать в качестве компенсации.
Еще один способ – ждать, пока неправительственные организации в судах добиваются отмены строительства.
Немецкая сторона также может ограничить импорт газа из России.
Остальные три варианта предполагает, что Берлин «даст дорогу» в этом вопросе США или настоит на санкциях ЕС. Начало работы газопровода также может быть отложено из-за сложностей с получением лицензии.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Германия раскритиковала США за давление на «Северный поток – 2».