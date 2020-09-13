Под Кингисеппом два часа тушили полыхающую постройку

Почти два часа пожарные боролись с огнем в Кингисеппском районе Ленинградской области. Там в одной из деревень загорелась постройка.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Уточняется, что пожар произошел ночью в воскресенье, 13 сентября, в деревне Вистино.
Там загорелась постройка на площади в 72 квадратных метра.
Пожар смогли ликвидировать уже после пяти утра.
Уточняется, что на месте работали восемь спасателей.
«Информация о пострадавших не поступала», — добавили в ведомстве.
Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре в общежитии политехнического университета Петра Великого в Петербурге. Тушить его пришлось по повышенному рангу сложности.