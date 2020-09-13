Шторм закрыл петербургскую дамбу

Дамбу в Санкт-Петербурге было решено закрыть. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает дирекция Комплекса защитных сооружений.

Уточняется, что после пяти утра все сооружения Комплекса защитных сооружений были полностью закрыты.

Отметим, что региональное управление МЧС России уже предупреждало жителей Санкт-Петербурга о воскресном шторме. Северной столице обещали сильный ветер, который будет дуть со скоростью до 23 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что погоду в Петербурге 13 сентября будет формировать североатлантический циклон, центр которого выйдет с запада в акваторию Белого моря. Так, в Северной столице могут пройти кратковременные дожди. Ожидается облачная с прояснениями погода. Отмечалось, что угроза нагонного наводнения не исключается. Воздух прогреется до +16 градусов.