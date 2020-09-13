Работница завода всадила нож в грудь мужу на Наставников

В Красногвардейском районе Петербурга произошло второе убийство, которое, по предварительным данным, могла совершить женщина. Трагедия произошла на проспекте Наставников.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию 37-летняя отделочница завода позвонила сама. Она заявила, что нашла дома труп мужа.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину с ранением груди. Правоохранители считают, что петербурженка сама убила мужа в ночь на 12 сентября, а утром позвонила в полицию.

По статье «Убийство» возбуждено дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала об убийстве мужчины на Ириновском проспекте. Его сожительница заявила, что он пришел домой с ранением шеи. В полиции полагают, что она сама убила его в пылу ссоры.