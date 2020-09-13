В Калининском районе задержали пожилую «Наталью» ограбившую свою знакомую

Правоохранители задержали ранее судимую пенсионерку, которая решила позариться на чужую сумочку.

В пятницу, 11 сентября, в полицию поступил сигнал от 75-летней женщины. Она рассказала, что на улице у одного из домов на проспекте Культуры, еще 3 сентября, встретилась со своей знакомой по имени «Наталья». Любезного диалога не вышло — женщина набросилась на заявительницу, применила в отношении нее физическую силу, отобрала сумку с деньгами и драгоценности, а после убежала в неизвестном направлении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правопорядка сумели разыскать и задержать подозреваемую у одного из соседних домов на проспекте Культуры в четверг, 10 сентября. Ей оказалась ранее привлекавшаяся к ответственности за преступления 77-летняя пенсионерка.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемой выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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