В Ленобласти открыли горячую линию для избирателей

В Ленинградской области горячая линия омбудсмена принимает вопросы от избирателей.

Как сообщает Леноблизбирком, на вопросы отвечает начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Екатерина Черемшанова. Дозвониться избиратели могут по телефону «горячей линии» — 916-50-63.

Избиратели смогут задать вопросы, которые касаются организации и проведения выборов в Ленобласти. Она будет работать до 20:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области активность избирателей на выборах составила 30,25%. Такой показатель по состоянию на 10:00 13 сентября получили с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября.

В Ленобласти выбирают губернатора, депутата ЗакСа, а также депутатов совета депутатов в нескольких муниципальных образованиях.