В ЦИК назвали регионы с самой высокой явкой на выборах

Центральная избирательная комиссии опубликовала актуальные данные по явке на выборы в регионах России в основной день голосования.

Обновленные цифры появились в Telegram-канале ЦИК.

В 18 субъектах РФ избиратели отдают свои голоса за потенциальных глав регионов. Самая высокая явка зафиксирована в Еврейской автономной области — 57,89%. Меньше всего избирателей захотели выразить свою гражданскую позицию в Иркутской области — явка составила 15,94%.

Также, известна и явка на довыборах в Госдуму. В Татарстане проголосовало уже 56,64% избирателей. Самый низкий показатель среди субъектов продемонстрировала Ярославская область — 10,47%.

На выборах депутатов региональных парламентов больше всего избирателей проголосовало в Белгородской области — 40,31%. Меньше всего людей на аналогичное голосование пришло в Костромской области — явка составила всего 16,11%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка на выборах в Ленобласти составила 32,78%.