В Волховском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения отчлененных конечностей на берегу реки

В Ленинградской области страшная находка на беру реки стала поводом для возбуждения уголовного дело об убийстве.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно об обнаружении верхних и нижних конечностей, ранее принадлежавших женщине, на берегу реки Сясь в Волховском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи и криминалисты начали активную работу по расследованию. В ближайшее время состоятся необходимые экспертизы, которые позволят разобраться во времени и причинах гибели. Устанавливается личность погибшей и возможные участники преступления. Для расследования задействованы работники МЧС, водолазы и специальная техника.

Следственный отдел по городу Волхов СУ СК РФ по Ленобласти инициировал возбуждение уголовного дела по факту убийства.

В настоящее время ведется тщательный осмотр места обнаружения останков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что найденные в поселке Шапки останки могут принадлежать расстрелянным в войну студентам.