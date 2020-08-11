Найденные в поселке Шапки останки могут принадлежать расстрелянным в войну студентам

В Тосненском районе Ленобласти проводится проверка по факту обнаружения останков одиннадцати подростков, погибших во время Великой Отечественной войны. Тела нашли в поселке Шапки.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа. В Следственном комитете предположили, что студентов одного из фабрично-заводских ученичеств расстреляли. В поселке также были найдены фрагменты личных вещей и одежды.

Как сообщили СУ СК РФ по области, на указанном участке также работал поисковый отряд «Ягуар». По останкам назначены судебные и медико-криминалистические экспертизы для выяснения возраста, пола погибших и точной причины их смерти.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тела подростков обнаружили в месте массового захоронения, оставшегося со времен войны.