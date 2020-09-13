В Ленобласти началась «Ночь выборов-2020»

В Ленобласти началась &#171;Ночь выборов-2020&#187;
Светов считает, что Петербург и Ленобласти продолжат быть партнерами. Фото: gazeta.spb.ru

Спикеры делятся своими впечатлениями и ждут результатов голосования.

Сегодня, 13 сентября, состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Писатель Юрий Светов отметил, что после этой кампании ожидает активного обсуждения темы объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он также отметил, что долгое время этот вопрос трактовался как поглощение. Светов добавил, что если Александр Дрозденко снова станет губернатором региона, то отношения между субъектами будут и дальше партнерскими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турчак отметил: «Единая Россия» убедительно побеждает на выборах. Он отметил, что большинство избирателей поддержали партию.

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