В Ленобласти началась «Ночь выборов-2020»

Спикеры делятся своими впечатлениями и ждут результатов голосования.

Сегодня, 13 сентября, состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Писатель Юрий Светов отметил, что после этой кампании ожидает активного обсуждения темы объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он также отметил, что долгое время этот вопрос трактовался как поглощение. Светов добавил, что если Александр Дрозденко снова станет губернатором региона, то отношения между субъектами будут и дальше партнерскими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турчак отметил: «Единая Россия» убедительно побеждает на выборах. Он отметил, что большинство избирателей поддержали партию.