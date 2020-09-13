Синоптики предупредили об аномальном похолодании

Погода изменится уже на следующей неделе, перемены ожидаются в регионах Центрального федерального округа.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в регионах Центрального федерального округа ожидается резкое похолодание уже на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 17 сентября, будет очень тепло, но с каждым днем погода будет ухудшаться. Отмечается, что температура будет около или даже ниже нормы.

«Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики прогнозируют ухудшением погоды в Петербурге. Он отметил, что солнце продолжит радовать горожан своим появлением, так что отчаиваться не стоит. Колесов добавил, что первая холодная ночь ожидается на 9 число, а уже со среды начнут выпадать осадки.