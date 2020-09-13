В Белоруссии использовали оружие на протестных акциях

В Белоруссии использовали оружие на протестных акциях
Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Был сделан предупредительный выстрел в воздух.

Сегодня, 13 сентября, в Белоруссии состоялись протестные акции на проспекте Победителей. Об этом пишут РИА Новости. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали несколько человек за участие в несанкционированном митинге. Присутствующие попытались отбить соратников, правоохранители, чтобы успокоить их, сделали предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

При этом в министерстве внутренних дел Белоруссии отметили, что светошумовые гранаты не применялись. Участники митингов говорят обратное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Белоруссии арестовали адвоката лидера оппозиции Марии Колесниковой. Его обвиняют в призыве к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности и обороноспособности.

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