Врач назвал нестандартный способ борьбы с осенней депрессией

Осенняя хандра напрямую связана с уменьшением светового дня. Врач рассказал, как можно ее победить при помощи правильного освещения и гирлянд.

По словам врача-психиатра высшей категории Виктора Ханыкова, пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки гормонов счастья вроде серотонина.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что в результате резкого сокращения светового дня начинаются депрессивные расстройства. Он также добавил, что сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная.

Врач подчеркнул, что в комнате можно установить светодиодные лампы с регулируемой яркостью. Некоторые он предложил настроить так, чтобы они зажигались ранним утром. Также поднять настроение могут гирлянды.

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