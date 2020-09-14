Врач назвал нестандартный способ борьбы с осенней депрессией

Врач назвал нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
Специалист советует обзавестись гирляндой. Фото: pixabay

Осенняя хандра напрямую связана с уменьшением светового дня. Врач рассказал, как можно ее победить при помощи правильного освещения и гирлянд.

По словам врача-психиатра высшей категории Виктора Ханыкова, пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки гормонов счастья вроде серотонина.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что в результате резкого сокращения светового дня начинаются депрессивные расстройства. Он также добавил, что сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная.

Врач подчеркнул, что в комнате можно установить светодиодные лампы с регулируемой яркостью. Некоторые он предложил настроить так, чтобы они зажигались ранним утром. Также поднять настроение могут гирлянды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала симптомы, когда ребенку нужна помощь психолога. Специалисты рассказали, что не стоит заниматься самолечением, важна консультация со специалистом.

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