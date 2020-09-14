В Петербурге отец двоих больных детей добивается бесплатных лекарств

Мужчина действует в интересах своих детей 2017 и 2018 годов рождения. Фото: pixabay.com

Мужчина действует в интересах своих детей 2017 и 2018 годов рождения. Фото: pixabay.com

В Петербурге местный житель судится с городским Комитетом по здравоохранению, чтобы двоих его детей обеспечили бесплатными лекарствами.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, Куйбышевский районный суд принял к производству иск Зафара Т. к комитету здравоохранения о понуждении к бесплатному обеспечению лекарствами по медицинским показаниям.

Мужчина действует в интересах своих детей 2017 и 2018 годов рождения, которым поставлены редкие диагнозы «Пропионовая ацидурия». Консилиумами специалистов детям рекомендовано лечение препаратом Carbaglu, незарегистрированным в России.

Истец просит обязать комитет организовать бесплатное лекарственное обеспечение обоих детей этим препаратом — 37 упаковок по 60 таблеток каждому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге родители мальчика со СМА не успели обеспечить ребенка лекарством, но не все потеряно.