В Петербурге родители мальчика со СМА не успели обеспечить ребенка лекарством, но не все потеряно

Отметим, что в России еще ни разу не оплатили лечение ребенка со СМА за счет бюджетных средств. Фото: ЛенТВ24

Отметим, что в России еще ни разу не оплатили лечение ребенка со СМА за счет бюджетных средств. Фото: ЛенТВ24

Петербургский суд постановил, что назначение препарата ребенку не поможет, так как 2 сентября малыш достиг двухлетнего возраста.

Дети со страшным диагнозом спинально-мышечная атрофия (СМА) могут быть спасены и жить полноценной жизнью, если до двух лет сделать укол чрезвычайно дорогостоящего препарата — инъекция обходится в 2 миллиона долларов. Мама Кости Гепалова попыталась в суде добиться выплаты денег на лекарство у комитета по здравоохранению, однако инстанция не пошла навстречу родителям, объяснив, что уже поздно — слушание состоялось в конце августа, незадолго до дня рождения мальчика.

Тем не менее, у Светланы есть надежда: американские врачи уверяют, что Косте все еще можно ввести препарат «Золгенсма», пока его вес не достиг 13 кг, сообщает телеканал ЛенТВ24. На данный момент удалось собрать около 10 млн рублей, оставшиеся средства семья мальчика надеется найти с помощью благотворительных фондов. Тем не менее, судебная тяжба еще не окончена: родители малыша намерены обжаловать постановление суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как прошло судебное заседание, на котором Светлане Гепаловой отказали в материальной помощи по приобретению препарата.