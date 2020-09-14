Петербург получит пилотную партию российской вакцины против COVID-19

Петербург получит пилотную партию российской вакцины против COVID-19
"Спутник-V", разработанный Центром имени Гамалеи способен обеспечивать иммунитет к коронавирусу до двух лет. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе еженедельного обращения по радио заявил, что в Северную столицу вскоре прибудет пилотная партия вакцины от коронавируса «Спутник-V».

Об этом градоначальник сообщил в понедельник, 14 сентября. Известно, что в пробной партии препарата будет лишь несколько десятков доз — первые образцы предназначены для медиков. Когда вакцину доставят в Петербург, а также когда начнутся массовые поставки лекарства, пока неизвестно.

Напомним, что 11 августа Россия официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, став первой в мире страной, завершившей эту разработку. Препарат создали специалисты научного Центра имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты в Великобритании вернулись к работе над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2.

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