В Петербурге активно устраняют последствия четырёхдневного урагана

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил работу Комитета по благоустройству и подведомственных служб, которые оперативно устраняют последствия стихии, бушевавшей в городе на протяжении четырех дней.

Планируется, что поваленные и сломанные деревья, как и другие потери и последствия урагана, будут в полном объеме ликвидированы до 18 сентября. В общей сложности, с 10 по 13 сентября жертвами ветра стали 563 дерева, из которых 62 упали на проезжую часть либо тротуар.

Напомним, что редкий по мощности шторм накрыл Петербург 10 сентября: спасатели предупреждали горожан, что порывы ветра могут усилиться до 24 метров в секунду. Спустя несколько дней некоторые сады и парки остаются закрытыми ввиду по-прежнему актуальной угрозы ухудшения погодных условий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о мерах безопасности во время сильного ветра.