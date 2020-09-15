Стало известно, сколько денег нужно для покупки всех игр в Steam

Чуть меньше 40 миллионов рублей потребуется желающему стать обладателем абсолютно всех игр на портале. Фото: pixabay.com

Чуть меньше 40 миллионов рублей потребуется желающему стать обладателем абсолютно всех игр на портале. Фото: pixabay.com

Энтузиасты решили подсчитать общую стоимость всех компьютерных игр, продающихся на самой масштабной площадке развлекательной цифровой дистрибуции Steam.

Несмотря на то, что пройти все игры, размещенные на портале, не представляется возможным даже в течение целой человеческой жизни, фанаты сервиса решили подсчитать, сколько потребуется вложить в покупку абсолютно всех проектов, предлагаемых пользователям. Для этих целей был создан сайт Buy All Steam Games, где и ведется подсчет в данный момент.

Со всеми скидками, которые предлагает сервис, для жителя Северной Америки покупка каждой игры в Steam обойдется в 39 миллионов рублей (522 тысячи долларов). Отметим, что аналогичный сайт версии 2014 года утверждает, что приобрести все проекты на Steam можно «всего» за 6,8 млн рублей ($91 тысячу).

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