Навальный не собирается переезжать в Германию после отравления

Блогер заявил, что хочет вернуться домой, в Россию.

Блогер Алексей Навальный заявил, что не хочет эмигрировать в Германию и собирается возвращаться в Россию. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что он планирует продолжить заниматься политической деятельностью, несмотря на инцидент с отравлением.

Источник добавил, что Навальный не хочет заниматься расследованием происшествия. Напоминаем, что сейчас блогер все еще находится за границей, где восстанавливается после комы. Сейчас ему легче: он даже может разговаривать. В палату пока что пускают только жену и врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава МИД России считает ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций Запада.