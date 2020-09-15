Глава NASA считает, что на Венере может быть жизнь

Глава NASA считает, что на Венере может быть жизнь
На Венере может быть жизнь. Фото: pixabay

На это указывает обнаружение фосфина в атмосфере планеты.

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что в атмосфере Венеры обнаружили фосфин – бесцветный и ядовитый яд. Эксперты убеждены, что его присутствие сигнализирует о наличии жизни на планете. Таким образом, на Венере могут быть найдены какие-либо существа и глава НАСА предложил сконцентрировать свое внимание на изучении этого вопроса.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни»,

— написал Брайденстайн в Twitter.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что NASA высадит на Луну женщину-астронавта. Брайденстайн также представил новую эмблему программы «Артемида». Она выполнена в пурпурно-золотистых цветах, которые в начале прошлого века использовали феминистки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
nasa венера


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси