Водителю, насмерть сбившего пешеходов на Невском, смягчили наказание

Водителю, насмерть сбившего пешеходов на Невском, смягчили наказание
Смертельное ДТП на Невском. Фото:”ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com 

В Петербурге суд изменил ранее вынесенный приговор в отношении Мурада Каграман оглы Касымова, который насмерть сбил двух человек на Невском проспекте.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. В апреле Куйбышевский районный суд приговорил мужчину 8,5 годам лишения свободы в ИК общего режима, лишению водительских прав на 3 года, а также штрафом 250 тыс. рублей.

Во вторник, 15 сентября, Санкт-Петербургский городской суд снизил осужденному срок до 8 лет 5 месяцев.

Напомним, ужасное ДТП произошло на главной петербургской магистрали в ночь на 24 февраля прошлого года. Касымов ехал за рулем BMW X6 в сторону площади Восстания. На огромной скорости он зацепил две машины и влетел в толпу пешеходов на тротуаре. Он сбил пятерых, двое из них скончались. Также известно, что перед тем, как сесть за руль, Касымов принял дозу кокаина, а по пути употребил так называемый веселящий газ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в крови виновного в смертельном ДТП на Невском обнаружили наркотики.

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