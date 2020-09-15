Петербург оказался в лидерах среди регионов России по качеству управления финансами

Петербург вошел в число лидеров по результатам оценки качества управления финансам в регионах страны.

Соответствующие данные опубликовало Министерство финансов. Как сообщила пресс-служба Смольного, в 40 регионах качество управления финансами надлежащего качества, в 19 регионах отмечен низкий уровень управления.

В городской администрации напомнили, что три последних года Северная столица занимает лидирующие позиции в данным рейтинге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный не собирается вводить новые ограничения из-за коронавируса. Власти просят не ждать послаблений. Пока что все останется так, как есть.