Петербург оказался в лидерах среди регионов России по качеству управления финансами

Петербург оказался в лидерах среди регионов России по качеству управления финансами
Петербург занял лидирующие позиции. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

Петербург вошел в число лидеров по результатам оценки качества управления финансам в регионах страны.

Соответствующие данные опубликовало Министерство финансов. Как сообщила пресс-служба Смольного, в 40 регионах качество управления финансами надлежащего качества, в 19 регионах отмечен низкий уровень управления.

В городской администрации напомнили, что три последних года Северная столица занимает лидирующие позиции в данным рейтинге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный не собирается вводить новые ограничения из-за коронавируса. Власти просят не ждать послаблений. Пока что все останется так, как есть.

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