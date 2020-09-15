Смольный не собирается вводить новые ограничения из-за коронавируса

При этом власти просят не ждать послаблений. Пока что все останется так, как есть.

В Смольном рассказали, каковы планы на ближайшее время в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет Neva.Today. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти не хотят вводить новые ограничения из-за коронавируса, но послаблений также не будет. Он добавил, что наблюдается рост количества выявленных случаев заражения, но это ожидаемо. Пока что власти не готовы сказать, при какой эпидемиологической обстановке начнут вводить ограничительные меры.

Елин отметил, что все медицинские учреждения, которые до этого принимали коронавирусных больных, готовы вновь лечить таких пациентов. Он призвал соблюдать меры предосторожности, а также добавил, что в торговые центры и магазины без средств индивидуальной защиты горожан запускать не будут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире коронавирусом заразились более 29,1 млн человек.