Смольный не собирается вводить новые ограничения из-за коронавируса

Смольный не собирается вводить новые ограничения из-за коронавируса
Вице-губернатор Евгений Елин. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

При этом власти просят не ждать послаблений. Пока что все останется так, как есть.

В Смольном рассказали, каковы планы на ближайшее время в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет Neva.Today. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти не хотят вводить новые ограничения из-за коронавируса, но послаблений также не будет. Он добавил, что наблюдается рост количества выявленных случаев заражения, но это ожидаемо. Пока что власти не готовы сказать, при какой эпидемиологической обстановке начнут вводить ограничительные меры.

Елин отметил, что все медицинские учреждения, которые до этого принимали коронавирусных больных, готовы вновь лечить таких пациентов. Он призвал соблюдать меры предосторожности, а также добавил, что в торговые центры и магазины без средств индивидуальной защиты горожан запускать не будут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире коронавирусом заразились более 29,1 млн человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси