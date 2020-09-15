Крис Хемсворт не собирается прощаться с Marvel

Актер Крис Хемсворт заявил, что не собирается расставаться с ролью Тора и киновселенной Marvel.

Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Elle Man. У актера спросили, исчезнет ли Тор из киновселенной после выхода четвертого фильма.

«Вы с ума сошли? Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время», — заметил Хемсворт в ответ. Он также добавил, что его герой еще «слишком молод». Он пояснил: картиной «Тор: Любовь и Гром» он точно не планирует прощаться с брендом.

Отметим, что в роли Тора Крис Хемсворт появлялся в шести фильмах киновселенной – сольных фильмах о Торе, а также в «Мстителях».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Роберт Дауни-младший отказался от съемок в киновселенной Marvel. Он отметил, что съемки отнимают у него слишком много времени, а сейчас ему хотелось больше внимания уделять семье.