Гимназию в Киришах перевели на «дистанционку из-за коронавируса у учеников

Заниматься на «удалёнке» школьники будут две недели. Фото: pixabay

Заниматься на «удалёнке» школьники будут две недели. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти одну из школ перевели на дистанционное обучение из-за выявления коронавируса у учеников.

Соответствующее решение принял Комитет по образованию Киришской районной администрации по согласованию с комитетом общего и профессионального образования региона. Инфекцию нового типа обнаружили сразу у нескольких школьников, вернушившихся с отдыха.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, чтобы предотвратить распространение Covid-19 всех учащихся отправили на дистанционное обучение. Учиться из дома дети будут две недели.

По окончании этого периода учителей и персонал гимназии протестируют на коронавирус, после чего будет принято решение о возвращении учеников к очному обучению.

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