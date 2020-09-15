Гимназию в Киришах перевели на «дистанционку из-за коронавируса у учеников

Гимназию в Киришах перевели на &#171;дистанционку из-за коронавируса у учеников
Заниматься на «удалёнке» школьники будут две недели. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти одну из школ перевели на дистанционное обучение из-за выявления коронавируса у учеников.

Соответствующее решение принял Комитет по образованию Киришской районной администрации по согласованию с комитетом общего и профессионального образования региона. Инфекцию нового типа обнаружили сразу у нескольких школьников, вернушившихся с отдыха.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, чтобы предотвратить распространение Covid-19 всех учащихся отправили на дистанционное обучение. Учиться из дома дети будут две недели.

По окончании этого периода учителей и персонал гимназии протестируют на коронавирус, после чего будет принято решение о возвращении учеников к очному обучению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем для подростков может обернуться неправильное использование масок и антисептиков. Об этом рассказал врач-дерматолог.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин кириши коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси