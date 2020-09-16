«Будет в бешенстве»: в Сети обсуждают реакцию Волочковой на свадьбу бывшего мужа

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой предприниматель Игорь Вдовин планирует свадьбу с телеведущей Еленой Николаевой. Поклонники пары уверены, что его экс-супруге бизнесмена не понравится такая новость.

О радостной новости Николаева сообщила в своем Instagram-аккаунте. Она опубликовала снимок, на котором похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами.

«Сказала «да», — написала избранница Вдовина.

Фанаты пары поздравили их с таким событием. Некоторые отметили, что новость о торжестве может огорчить балерину.

«Волочкова будет в бешенстве», — пишут поклонники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова заявила о своем месте в российской истории.