«Будет в бешенстве»: в Сети обсуждают реакцию Волочковой на свадьбу бывшего мужа

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой предприниматель Игорь Вдовин планирует свадьбу с телеведущей Еленой Николаевой. Поклонники пары уверены, что его экс-супруге бизнесмена не понравится такая новость.
О радостной новости Николаева сообщила в своем Instagram-аккаунте. Она опубликовала снимок, на котором похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами.
«Сказала «да», — написала избранница Вдовина.
Фанаты пары поздравили их с таким событием. Некоторые отметили, что новость о торжестве может огорчить балерину.
«Волочкова будет в бешенстве», — пишут поклонники.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова заявила о своем месте в российской истории.