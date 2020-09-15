СК начал проверку после гибели девушки в наушниках под колесами поезда в Пушкине

Следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку по факту гибели женщины под колесами электрички в Пушкинском районе Петербурга. Она была в наушниках.

Трагический инцидент произошел во вторник, 15 сентября, на 21-м километре перегона Шушары-Павловск. 25-летняя женщина не увидела и не услышала приближающуюся электричку.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ, машинист включил режим экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты профилактические меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у ж/д станции «Детскосельская», где девушка попала под поезд, обнаружили телефон и наушники.