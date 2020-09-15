СК начал проверку после гибели девушки в наушниках под колесами поезда в Пушкине

СК начал проверку после гибели девушки в наушниках под колесами поезда в Пушкине
Фото: pixabay

Следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку по факту гибели женщины под колесами электрички в Пушкинском районе Петербурга. Она была в наушниках.

Трагический инцидент произошел во вторник, 15 сентября, на 21-м километре перегона Шушары-Павловск. 25-летняя женщина не увидела и не услышала приближающуюся электричку.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ, машинист включил режим экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты профилактические меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у ж/д станции «Детскосельская», где девушка попала под поезд, обнаружили телефон и наушники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ж/д новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Huawei работает над лазерной зарядкой для смартфона
Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, но отрицает это
Заместителем гендиректора «Метростроя» стал Владимир Рублевский
Самолет рейса Санкт-Петербург — Казань, подавший сигнал тревоги, ...
Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального
«Важен не возраст»: автоэксперт заявил, что подростков можно ...
В Подпорожье начали масштабную реконструкцию технологического проезда, в ...
СК начал проверку после гибели девушки в наушниках под колесами поезда в Пушкине