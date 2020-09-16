Петербуржцев просят помочь очистить реку Новую

Петербуржцев просят помочь очистить реку Новую
Река Новая часто оказывалась грязной из-за Пулково. Фото: Википедия

Волонтеры могут убрать прибрежные территории, чтобы дело пошло быстрее.

Жителей Кировского района Петербурга призывают помочь очистить прибрежные территории печально известной реки «Новой». 20 сентября состоится экологическое мероприятие в рамках Федеральной целевой программы «Вода России», на котором ждут всех небезразличных горожан. Активистам выдадут рабочие перчатки и мешки, также их обещают покормить и одарить. Одеться лучше все в одежду, которую будет не жалко испачкать, при себе лучше всего иметь многоразовую маску. Об этом пишет Neva.Today.

Напоминаем, что река Новая беспокоит местных жителей не один год – они жалуются на неприятный запах. Выяснилось, что в происходящем виноват оператор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», выливавший в водоем отбросы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обмельчавшая река Новая просится в нацпроект «Экология».

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