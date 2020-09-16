Петербуржцев просят помочь очистить реку Новую

Волонтеры могут убрать прибрежные территории, чтобы дело пошло быстрее.

Жителей Кировского района Петербурга призывают помочь очистить прибрежные территории печально известной реки «Новой». 20 сентября состоится экологическое мероприятие в рамках Федеральной целевой программы «Вода России», на котором ждут всех небезразличных горожан. Активистам выдадут рабочие перчатки и мешки, также их обещают покормить и одарить. Одеться лучше все в одежду, которую будет не жалко испачкать, при себе лучше всего иметь многоразовую маску. Об этом пишет Neva.Today.

Напоминаем, что река Новая беспокоит местных жителей не один год – они жалуются на неприятный запах. Выяснилось, что в происходящем виноват оператор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», выливавший в водоем отбросы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обмельчавшая река Новая просится в нацпроект «Экология».