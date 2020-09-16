Петербуржцам хотят запретить иметь несколько льготных билетов на проезд

Власти думают над упорядочением льготного проезда.

В общественном транспорте Санкт-Петербурга упорядочат льготный проезд. Об этом сообщили в комитете по транспорту. Теперь граждане не смогут получать и использовать сразу несколько льготных проездных, оформленных по разным основаниям на одного человека. Власти предлагают льготникам выбрать одно основание для получения проездного и пользоваться им на постоянной основе.

Известно, что в базе данных петербургского метро числится 128 граждан, у которых есть более одной льготы. По каждой из них приобретены электронные носители и проездные билеты. Иногда ими пользуется не сам льготник, а другие люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти выделили 1 млрд рублей на лекарства для льготников. Отмечается, что на эти средства закупят не только препараты, но также лечебное питание.