В Петербурге легализуют работу уличных музыкантов

В Петербурге легализуют работу уличных музыкантов
Музыкантам разрешат официально выступать на улицах. Фото: Pixabay

В Северной столице намерены помочь музыкантам сделать свою профессиональную или любительскую деятельность законной.

В среду, 16 сентября, в Законодательном Собрании Петербурга в первом чтении приняли законопроект о легализации выступлений уличных музыкантов.

Ожидается, что в ближайшем будущем работа творческих исполнителей будет урегулирована и официально разрешена на законодательном уровне. Как отметил председатель комитета по Законодательству Денис Четырбок, в настоящий момент такие музыканты находятся вне закона, поэтому их привлекают к ответственности за различные нарушения, включая незаконное занятие земельных участков.

В случае принятия закона, для получения разрешения, музыканты будут согласовывать с городом время и место своих выступлений. Репертуар при этом значения иметь не будет. Разрешение на проведение уличных выступлений смогут получить все желающие.

Внесение поправок и второе чтение законопроекта состоится через месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Четырбок предложил лицензировать деятельность уличных музыкантов.

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