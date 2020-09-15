Четырбок предложил лицензировать деятельность уличных музыкантов

Депутат считает, что артисты могли бы стать самозанятыми.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок подготовил законопроект, который позволит легализовать деятельность уличных музыкантов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что не видит смысла в штрафах за самовольное занятие земельного участка и привел в пример мам с колясками, остановившихся посреди улицы.

Четырбок, оглядываясь на опыт других стран, предлагает лицензировать деятельность музыкантов. Они могли бы получить возможность стать самозанятыми и продолжать радовать туристов и горожан своей музыкой.

Депутат отметил, что готовится к первому чтению законопроекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полиция начала массово задерживать уличных музыкантов. Так, за десять дней сотрудники МВД успели задержать как минимум 20 «бродячих артистов». У большей части музыкантов конфисковали имущество.