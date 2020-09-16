Канье Уэст выложил фото Путина и странно подписал его

Канье Уэст выложил фото Путина и странно подписал его
Рэпер не объяснил, что хотел этим сказать. Фото: https://twitter.com/kanyewest

Рэпер не перестает удивлять своих подписчиков – на этот раз он поделился снимком президента России с тренировки по дзюдо.

Рэпер Канье Уэст выложил в своем Twitter-аккаунте фотографию президента России Владимира Путина с тренировки по дзюбо. Снимок он сопроводил странной надписью – далеко не все поняли, как мысль артиста и изображение связаны между собой. Уэст не стал ничего объяснять.

«Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)»,

— написал он.

Многие решили, что Уэст этим хочет сказать, что уложит каждого своего обидчика на лопатки – так же, как Путин.

Напоминаем, что рэпер изъявил желание баллотироваться в президенты Америки как независимый кандидат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом. Недавно модель рассказала о биполярном расстройстве своего супруга.

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