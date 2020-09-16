Органы власти Ленобласти полностью переедут в Гатчину в 2022 году

Органы региональной власти Ленинградской области в полном объеме переедут в Гатчину к 2022 году.

Об этом в среду, 16 сентября, проинформировали в пресс-службе областной администрации. Кроме того, представители власти добавили, что место празднования Дня образования Ленинградской области, — праздник, отмечающийся в регионе ежегодно, — продолжат выбирать на конкурсной основе.

Отметим, что в Ленобласти, помимо прочего, ежегодно выбирают новую столицу. Так, в 2020 году ею стал город Всеволожск. В связи с пандемией коронавирусной инфекции голосование за город, который станет столицей в 2021 году, пришлось отменить и оставить почетное звание Всеволожску. В 2022 году право быть столицей 47 региона перейдет городу Тосно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 17 сентября, в Ленобласти состоится торжественная церемония вступления в должность действующего губернатора региона Александра Дрозденко, победившего на выборах.