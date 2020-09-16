Церемония вступления Дрозденко в должность губернатора Ленобласти пройдет 17 сентября

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко официально вступит в свою должность на новый срок в четверг, 17 сентября, в 14:00.

Церемония пройдет в Петербурге, в здании правительства Ленобласти. Отмечается, что лично на событии смогут присутствовать лишь фотографы и операторы телекомпаний. Журналисты смогут наблюдать за инаугурацией в специально отведенной аудитории посредством видеотрансляции.

Онлайн-трансляция для всех желающих будет доступна на официальном сайте Администрации Ленобласти — Lenobl.ru и официальной группе администрации в социальной сети «Вконтакте».

После окончания церемонии Дрозденко пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что политолог назвал выборы в Ленобласти образцовыми. Марат Баширов отметил, что выборы губернатора прошли очень спокойно и организованно.