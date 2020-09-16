Песков отреагировал на слова Тихановской об обеспечении безопасности Лукашенко в случае мирной передачи власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку заявлению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о гарантиях для действующего президента республики Александра Лукашенко.

В среду, 16 сентября, отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил о том, что Лукашенко не нуждается ни в каких гарантиях безопасности, потому что он является легитимным президентом своей страны, которого избрал народ. При этом, Песков подчеркнул, что данные процессы — личное дело Белоруссии, поэтому как-либо реагировать на это в России не считают нужным. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, Тихановская ранее подтвердила, что, если Лукашенко захочет покинуть свой пост по-человечески, ему обеспечат все гарантии безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская заявила, что безопасность Лукашенко будет гарантирована в случае мирной передачи власти.