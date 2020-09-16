В Эрмитаже открылась выставка китайского художника Чжан Хуаня «В пепле истории»

Выставка китайского деятеля искусства Чжан Хуаня открылась в Зимнем дворце для всех любителей творчества спустя два года подготовки.

Изначально ожидалось, что выставка откроется в мае, но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы художника и представителей Эрмитажа.

В Эрмитаже выставлено более 30 работ Хуаня, созданных в различных техниках. Их можно разделить на несколько категорий — политика, искусство и религия. Выставлены работы в Аванзале, Николаевском зале и Западине Восточной галереи Зимнего дворца. Об этом сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Во время творческого процесса Хуань задействует различные материалы: благовония буддийских храмов, акрил, бумагу и старые деревянные двери. Умелое обращение и особое чувство прекрасного помогают творцу превращать материалы в настоящие произведения искусства. Отметим, многие из них были сделаны для Эрмитажа специально.

Для выставки также была изготовлена и скульптура, которую сам автор назвал «Эрмитажный Будда». Массивная статуя будет стоять во дворе Зимнего дворца до окончания выставки. На создание объекта искусства художника вдохновили тибетские статуи .

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во дворе Эрмитажа к открытию новой выставки установили скульптуру Будды.