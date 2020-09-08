Во дворе Эрмитажа к открытию новой выставки установили скульптуру Будды: фоторепортаж

Уже в среду, 9 сентября, в Эрмитаже стартует выставка «Чжан Хуань. В Пепле истории». Петербуржцы и гости города смогут ознакомиться с работами китайского художника Чжана Хуаня. Отметим, что многие работы автор сотворил специально для выставки в Санкт-Петербурге. Например, огромную статую Будды, которая расположилась недавно во дворе Зимнего дворца. Творец назвал скульптуру «Эрмитажный Будда». Она была собрана из огромных листов меди. Весит Будда целых семь тонн. Gazeta.SPb показывает своим читателям как сейчас выглядит территория Эрмитажа, на которой временно поселился интересный объект искусства.

Скульптура сделана из меди, поэтому скоро начнет зеленеть. Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Если присмотреться получше, можно заметить небольшие, но важные детали. Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

После окончания выставки статую демонтируют. Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Любители искусства кажутся весьма маленькими рядом с массивной статуей. Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Скульптура весит более семи тонн. Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Куратор выставки китайского художника Чжана Хуаня Дмитрий Озерков. Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Автор самостоятельно назвал свое творение «Эрмитажный Будда». Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во дворе Эрмитажа собирают огромную статую.