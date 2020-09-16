Самым угоняемым автомобилем в России стал кроссовер Toyota RAV4

В топ-10 лидеров по угонам также попали: Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%). Фото: pixabay.com

В топ-10 лидеров по угонам также попали: Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%). Фото: pixabay.com

Аналитики «АльфаСтрахования» составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего становятся жертвами угонщиков на территории России.

При формировании списка эксперты ориентировались на итоги первого полугодия 2020 года, подведенные по собственным данным. Для расчетов использовалось соотношение числа угнанных автомобилей к общему количеству машин этой модели, застрахованных в «АльфаСтраховании».

Наиболее популярной среди угонщиков стала Toyota RAV4, похищение этих автомобилей составляет 14% от общего количества угнанных машин за первые шесть месяцев 2020-го. Также в пятерку вошли Toyota Camry (13%), Huyndai Solaris, Huyndai Tucson и Kia Sportage (у всех по 5%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ford Focus стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке в России, обогнав LADA 2114.