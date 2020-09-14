Ford Focus назван самым популярным автомобилем с пробегом среди россиян

Почти 78 тысяч автомобилей "Форд Фокус" купили за 2020-й год. Фото: pixabay.com

Почти 78 тысяч автомобилей "Форд Фокус" купили за 2020-й год. Фото: pixabay.com

Специалисты аналитического агентства «Автостат» пришли к выводу, что в течение 2020 года наиболее популярной моделью вторичного автомобильного рынка в России стал Ford Focus.

Бюджетная иномарка в рейтинге обошла даже пользующуюся большим спросом отечественную LADA 2114. В агентстве отмечают, что «четырнадцатая» уже несколько месяцев остается за пределами первой строчки рейтинга самых популярных автомобилей с пробегом по стране. В это время её потеснили, помимо Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio.

По последним данным, за минувшие восемь месяцев текущего года на вторичном авторынке было продано 77,6 тысяч Ford Focus, в то время как LADA 2114 было куплено 76,7 тысяч единиц. У Hyundai Solaris продажи за 2020-й достигли 70,1 тысячи штук. Кроме того, новых владельцев нашли 69,1 тысяч KIA Rio с пробегом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили выдавать права на вождение с 16 лет.